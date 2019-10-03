2 bin yıllık `Kibele´ heykeli Ordu´nun yeni markası olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

2 bin yıllık `Kibele´ heykeli Ordu´nun yeni markası olacak

DHA

ORDU'nun Altınordu ilçesinde yürütülen kazılarda bulunan Ana Tanrıça Kibele heykeli Ordu fındığı için marka olacak. Yörenin başlıca tarım ürünü olan fındığın yanı sıra fındık mamulleri üretileceğinin de müjdesini veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, "Ana Tanrıça Kibele heykeli adıyla fındığın yanı sıra üretimi yapılan çikolata gibi bazı ürünlerde yeni markalar oluşturacağız" dedi. Başkan Güler, bölgede 9 yıldır yürütülen arkeolojik kazılarla ilgili de bilgi verdi ve gerekli izinler alındığı takdirde yılın 12 ayı kazı çalışmalarına devam edileceğini söyledi.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde yürütülen kazılarda bulunan Ana Tanrıça Kibele heykeli Ordu fındığı için marka olacak. Yörenin başlıca tarım ürünü olan fındığın yanı sıra fındık mamulleri üretileceğinin de müjdesini veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, "Ana Tanrıça Kibele heykeli adıyla fındığın yanı sıra üretimi yapılan çikolata gibi bazı ürünlerde yeni markalar oluşturacağız" dedi. Başkan Güler, bölgede 9 yıldır yürütülen arkeolojik kazılarla ilgili de bilgi verdi ve gerekli izinler alındığı takdirde yılın 12 ayı kazı çalışmalarına devam edileceğini söyledi.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde 6´ncı Mithridates dönemine ait 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi´nde, 9 yıldır yürütülen kazılarda, Ana Tanrıça Kibele heykeli ve 3 büyük heykel ile yaklaşık 2 bin parça tarihi esere ulaşıldı. Ordu Müze Müdürlüğü ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt ve ekibi tarafından 1´inci derece arkeolojik ve doğal sit alanı olan kalede yürütülen kazılarda ayrıca, 300 basamaklı merdiven ile milattan önceki dönemlere ait olduğu değerlendirilen, pişmiş topraktan çatı kiremitleri, duvar örgüsü seramik parçaları ile ok uçlarına rastlanıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, `Kibele´ heykeli bulunduktan sonra ziyaretçi akınına uğrayan Kurul Kalesi´nin, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi´ne alınması için başvuruda bulunuldu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, `Ana Tanrıca Kibele´ heykelinin turizme kazandırılması için bir dizi proje hazırladı. Proje kapsamında Ana Tanrıça Kibele heykeli markası adıyla yörenin başlıca tarım ürünü olan fındık ve fındık mamulleri üretilecek.  
`12 AY BOYUNCA KAZIYI DEVAM ETTİRECEĞİZ´
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Kurul Kalesi´nde devam eden arkeolojik kazıların yazları yapıldığını, sonbahar gelince sona erdiğini, gerekli izinleri aldıktan sonra 12 ay boyunca kazı çalışması yapılacağını söyledi. Başkan Güler, "Kurul Kalesi bizim için son derece önemli. Ordu pek çok medeniyetin buluştuğu yer, bunu birçok kişi bilmiyordu. Karadeniz´de, Ordu´da da medeniyetler var. Buradaki kazılarda güzel sürprizlerle karşılaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi `Kibele´ heykelinin bulunuşu. Büyükşehir Belediyesi olarak bunların, kazı çalışmalarının finansmanını sağlıyoruz. Kazılar belli mevsimlerde oluyor. Sonbahardan itibaren hava yağışlı oluyor, kazılar sonlandırılıyor. Buranın üzerini örtüp 12 ay boyunca kazıyı devam ettireceğiz. Böylelikle 4 yıllık çalışmayı 1 yılda tamamlamayı hedefliyoruz. Gerekli izinleri aldıktan sonra burada 12 ay kazı yapılıp, daha güzel sonuçlara ulaşmayı istiyoruz" dedi.
`KİBELE´ MARKA BAŞVURUSU YAPTIK´
`Kibele´ ismini markalaştırıp fındık ve çikolata sektöründe kullanacaklarını, marka başvurusunu da yaptıklarını anlatan Hilmi Güler, "Fındıktan çikolataya marka olarak `Kibele´ye geçmek istiyoruz. Hem tarihi bir zenginliğin ismini Ordu ile bütünleşmiş bir entegrasyona girmiş ismi değerlendirmek istiyoruz. Hem de kazıları 12 ay yapıp daha süratli sonuçlara ulaşmak istiyoruz. Bunu titizlikle yapacağız. Bunu yaparken en önemli şey, işi aceleye getirmek değil, ama süratli çalışmak. Bunun dışında da yeni zenginliklerimizin üzerine gitmek istiyoruz. Ünye, Fatsa ve diğer ilçelerimizde de önemli kaleler var. Buraları da turizme kazandırıp, Kurul gibi buralara da turist çekmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

ORDU

03 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 04:55
  • GÜNEŞ 06:19
  • ÖĞLE 12:23
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:16
  • YATSI 19:35
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaralı güvercine vatandaş şefkati
YEREL HABERLER Yaralı güvercine vatandaş şefkati
Perşembe’de mahalle toplantıları Tandoğan: “Perşembe’de halk ne derse o"
YEREL HABERLER Perşembe’de mahalle toplantıları Tandoğan: ...
Rize’den geldi, Orduluları kuymakla tanıştırdı
YEREL HABERLER Rize’den geldi, Orduluları kuymakla tanıştırdı
Ordu’da fındık hırsızları cezaevinde
YEREL HABERLER Ordu’da fındık hırsızları cezaevinde
Aşkın Tören: “Adalet birinci prensibimizdir” Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören: “Kamu malı beytülmaldır. Onun için vicdanınızda hassas bir terazi taşımak zorundasınız”
YEREL HABERLER Aşkın Tören: “Adalet birinci ...
İtfaiye eri denize atlayarak yaşlı adamı kurtardı
YEREL HABERLER İtfaiye eri denize atlayarak yaşlı adamı kurtardı
Patpata çarpan pikap şarampole uçtu: 4 yaralı
YEREL HABERLER Patpata çarpan pikap şarampole uçtu: 4 yaralı
Kabadüz'de 'Yaya Geçidi Nöbeti' etkinliği
YEREL HABERLER Kabadüz'de 'Yaya Geçidi Nöbeti' etkinliği
Engelliler derneğinin yer talebi
YEREL HABERLER Engelliler derneğinin yer talebi
Fatsa’da yaya geçidinde farkındalık nöbeti
YEREL HABERLER Fatsa’da yaya geçidinde farkındalık nöbeti
Uzmanlardan migren uyarısı: “Hemen ağrı kesiciye sarılmayın”
YEREL HABERLER Uzmanlardan migren uyarısı: “Hemen ağrı kesiciye ...
Ordu’da ‘yaya güvenliği’ nöbeti başladı Türkiye'nin 81 ilinde yaya önceliğine dikkat çekmek adına düzenlenen nöbet, Ordu’da başladı Vali Seddar Yavuz: “Uygulama sayesinde yaya ölümlerinde ve yayaların karıştığı kazalarda ciddi derece azalma oldu”
YEREL HABERLER Ordu’da ‘yaya güvenliği’ nöbeti başladı Türkiye'nin ...
Bu proje mavi yolculuğa çıkaracak
YEREL HABERLER Bu proje mavi yolculuğa çıkaracak
Küçük akbalıkçıl kuşu saçmalara hedef oldu
YEREL HABERLER Küçük akbalıkçıl kuşu saçmalara hedef oldu
Ordu'da organik yumurta üretimi artıyor
YEREL HABERLER Ordu'da organik yumurta üretimi artıyor
Ordu’da mantar üretimi artıyor Ordu’da son 3 yılda mantar üretim tesisi 29’a ulaştı
YEREL HABERLER Ordu’da mantar üretimi artıyor Ordu’da son 3 yılda ...
Karadeniz usulü sebzeler kurutuluyor
YEREL HABERLER Karadeniz usulü sebzeler kurutuluyor
ODÜ’de Aile Sağlığı Merkezi açılıyor
YEREL HABERLER ODÜ’de Aile Sağlığı Merkezi açılıyor
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, acente yetkilileri ile buluştu
YEREL HABERLER TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, acente yetkilileri ile ...
Teknofest’e damga vuran öğrencilere ödül
YEREL HABERLER Teknofest’e damga vuran öğrencilere ödül
Karadeniz yaylalarında ‘vargit’ dönemi
YEREL HABERLER Karadeniz yaylalarında ‘vargit’ dönemi
Ordu, liman ve demir yolu istiyor OTSO Başkanı Servet Şahin: “Liman ve demir yolu yatırımından artık bizler de faydalanmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Ordu, liman ve demir yolu istiyor OTSO Başkanı Servet ...
Ordu’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Ordu’da uyuşturucu operasyonu
Kabadüz-Çambaşı kara yolunda asfaltlama çalışmaları
YEREL HABERLER Kabadüz-Çambaşı kara yolunda asfaltlama çalışmaları

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X