Yaralı güvercine vatandaş şefkati

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Ordu'nun Ünye ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı güvercin tedavi altına alındı.

Ünye ilçesi Kaledere Mahallesi Kazancılar Caddesi'nde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı güvercin, gecikmeden veterinere götürüldü. Veteriner Ali Güngör tarafından ilk müdahalesi yapılan ve kanadından yaralı olduğu belirlenen güvercin tedavisinin tamamlanması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yaralı güvercin tedavi ve rehabilitasyon işlemleri tamamlanıp tamamen sağlığına kavuştuktan sonra doğal ortamına bırakılacak.

ORDU 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:55

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