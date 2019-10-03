Palamut çıkmaya başladı, fiyatlar düşüşe geçti Bu sezon yüzünü göstermeyen palamut, az da olsa avlanmaya devam ediyor

Karadeniz’de bu sezon ağlara takılmayan ve fiyatları bir hayli yükselen palamut, sezon ortalarında tezgahlardaki yerini aldı. Sezon başında bir hayli yüksek fiyata satılan palamut, avlanmaya başladıkça fiyatı da kısmen düşüyor.

Denizlerdeki av sezonu 1 Eylül'de başladı. Aylarca hazırlık yapan balıkçılar, bu tarihte ‘Vira Bismillah' diyerek denizlere açıldı. 15 Nisan tarihinde başlayan yasağın 1 Eylül'de sona ermesiyle birlikte balıkçılar en çok istavrit avlamaya başladı. Geçtiğimiz yıl balıkçıların yüzünü güldüren ve oldukça fazla avlanan palamut, bu yıl kendini göstermese de iki gündür yeniden avlanılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl yaklaşık bir kilogramlık palamut balığı 710 lira gibi fiyata satılırken, bu sezon başlarında bir süre çıkan ve 300 gramı 20 liraya satılan palamut fiyatları, bollanmaya başlayınca yarı yarıya düştü. Yaklaşık 600 gramlık palamut, 20 liradan müşterilere sunuluyor.



“Palamuttan görüntü var”

Ordulu balıkçı Azizi Ceylan, palamudun kendisini göstermeye başladığını belirterek, “Tezgahlar çok güzel ama piyasa biraz karışık. Kalitesine göre değişen hamsiler var. Şuan en kaliteli hamsinin kilosu 10 liradan satılıyor. Palamut balığında sezon başında umut yoktu ama şuan ufak ufak bir görüntü almaya başladık, fiyatları da çok yüksek. Tane fiyatı 35 liraya kadar çıkabiliyor, yaklaşık 600 gramlık palamutlar, 20 liradan satılıyor. Geçtiğimiz günlerde fiyat daha da yüksekti. Şuan sezon başına göre düşüşte, inşallah bu sezon da bol çıkar da vatandaşlar hevesini alır” dedi.

Ceylan, levrek, çupra ve somonun 35, sarganın 25, çinekopun, 30 barbunun 30, mezgitin, 1525, hamsinin 10, palamutun ise 2035 arasında satıldığını aktardı.

ORDU 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:55

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