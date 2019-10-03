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Fatsa’da Emzirme Haftası etkinlikleri

İHA

Emzirme Haftası etkinlikleri kapsamında Fatsa Devlet Hastanesi Gebe Okulunda etkinlik gerçekleşti.

Fatsa’da Emzirme Haftası etkinlikleri

Emzirme Haftası etkinlikleri kapsamında Fatsa Devlet Hastanesi Gebe Okulunda etkinlik gerçekleşti.
Anne sütünün teşviki ve emzirmenin özendirilmesi konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl ülke genelinde 17 Ekim tarihleri arasında kutlanmakta olan Emzirme Haftası ile ilgili olarak Fatsa Devlet Hastanesinde stant açılıp eğitim verildi.
Görevli hemşireler annelere bilgilendirme yaparak bu hafta boyunca yapacakları etkinlikleri anlattılar. Görevli hemşireler, “Doğumu izleyen ilk 18 aylık dönemde bebeğin beslenme tarzı çocuğun daha sonraki fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimi açısından çok büyük önem taşır. Bir bebeğin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için ideal beslenme yöntemi emzirmedir. Büyüme ve gelişmenin çok hızlı olduğu yaşamın bu ilk birkaç yılında emzirmenin sürdürülmesi, çocuğun sadece o andaki değil daha sonraki yıllarda da fiziksel ve ruhsal sağlığını olumlu etkilemektedir” diyerek annelere bilgiler aktardılar.

ORDU

03 Ekim 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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