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Güler: “Ordu’da güzel şeyler oluyor" Fatsa’da Çiftçi Eğitimi ve Üretim Merkezi açıldı

İHA

Ordu'nun Fatsa ilçesinde "Çiftçi Eğitimi ve Üretim Merkezi"nin açılışında konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Tarım konusunda Ordu'da çok güzel çalışmalar yapılıyor" dedi.

Güler: “Ordu’da güzel şeyler oluyor" Fatsa’da Çiftçi Eğitimi ve Üretim Merkezi açıldı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde "Çiftçi Eğitimi ve Üretim Merkezi"nin açılışında konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Tarım konusunda Ordu’da çok güzel çalışmalar yapılıyor" dedi.
Açılış törenine Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, STK temsilciler, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.
Programın açılış konuşmasını Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu gerçekleştirdi. Gürsu, “8 dönüm arazide kurulan Çiftçi Eğitim Merkezinde çalışmalarımızı yapacağız. Ata tohumu serası, köklendirme serası, çelik saksılama serası, fidan bakımı serisi, çilek serisi, kaybolmaya yüz tutmuş alanı, süs bitkileri alanı gibi birçok ürünün olduğu seralarımız mevcuttur. Her geçen gün de yeni alanları merkezimize kazandırmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Açılış töreninde açıklamalarda bulunan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise, “Hepinizin malumu olduğu üzere, önceki dönemde Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürütmekteydim. Çiftçimizin, köylümüzün, üretenimizin değerini, ekonomimize katkılarını çok iyi bilirim. Görev yaptığımız süre içinde çiftçi eğitim ve üretim merkezi, meyve işleme ve kurutma evi, fındık kurutma tesisi, tarımsal danışmanlık hizmeti, tarım market, toprak analiz laboratuvarı ve örnek bahçe uygulamaları ile Türkiye’de tesisleşme ve hizmet alanında, örnek gösterilecek bir ziraat odası tesis ettik. Bugün bulunduğumuz konumun en büyük referansı, ziraat odasında çalışma arkadaşlarımızla elde ettiğimiz başarılarımızdır. Bu yıl Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan müdahale alım fiyatı ve zamanlaması, üreticilerimiz nazarında memnuniyetle karşılanmıştır. Fındık taban fiyatının beklentileri karşılayacak seviyede açıklanmasında emeği geçen milletvekillerimize, sorunu doğru ve hızlı bir şekilde Cumhurbaşkanımıza ileten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve tüm siyasilerimize, şahsım ve üreticilerimiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Ordu’da güzel şeyler oluyor"
Açılışta Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Tarım konusunda Ordu’da çok güzel çalışmalar yapılıyor. Bunların yapılıyor olması bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Yapılan bu çalışmalar, ülkemiz adına, şehrimiz adına çok önemli. Çiftçi Eğitim ve Üretim Merkezimizi daha önce ziyaret etmiştik. İnanın Ordu’ya ve Fatsa ilçemize yakışır bir tesis olmuş. Ziraat odalarımızın girişimleri ile buna benzer çalışmaların diğer ilçelerimizde de olmasını temenni ediyorum. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak, tarım konusunda önemli çalışmaların startını verdik. Belediyeler sadece, asfalt döken, yol yapan veya çöp toplayan kurumlar değildir. Belediyeler, bulundukları il veya ilçelerin sosyal ve ekonomik kalkınmasında önemli rol oynayan kuruluşlardır. Onun için Ordu’da güzel şeyler oluyor, bundan sonra da olmaya devam edecek” şeklinde konuştu.
Merkezinin açılış töreninde TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı da birer konuşma yaptılar. Program daha sonra seraların açılması ve gezilmesi ile son buldu.

ORDU

03 Ekim 2019 Perşembe

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