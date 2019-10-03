25 bin kişi organ bekliyor Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu: “25 bin hasta, organ beklerken listeye her yıl 6 binin üzerinde yeni hasta ekleniyor. Organ bekleyen hastaların da her yıl yaklaşık bin 300'ü organ bulunamadığından hayatını kaybediyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

25 bin kişi organ bekliyor Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu: “25 bin hasta, organ ...

İHA

Ordu'da Türkiye Sağlık Merkezi ve Aile Sağlık Merkezi Organ ve Doku Nakil Koordinatörlerine yönelik bir toplantı düzenlendi.

25 bin kişi organ bekliyor Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu: “25 bin hasta, organ beklerken listeye her yıl 6 binin üzerinde yeni hasta ekleniyor. Organ bekleyen hastaların da her yıl yaklaşık bin 300'ü organ bulunamadığından hayatını kaybediyor”

Ordu’da Türkiye Sağlık Merkezi ve Aile Sağlık Merkezi Organ ve Doku Nakil Koordinatörlerine yönelik bir toplantı düzenlendi.
Ünye ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda 2019 yılı ve önümüzdeki yıl yapılacak çalışmalar ele alındı. Toplantıda konuşan Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de organ nakli bekleyen hastaların sayısının giderek arttığına dikkat çekti.
Kasapoğlu, “Ülkemizde maalesef bakanlığımız sisteminde kayıtlı 25 bin hasta, organ beklemekte ve bu listeye her yıl 6 binin üzerinde yeni hasta eklenmektedir. Bekleyen hastaların da her yıl yaklaşık bin 300'ü organ bulunamadığından hayatını kaybetmektedir. Bu hastaların tek umudu organ bağışıdır. İl Sağlık Müdürlüğü olarak gerek bu toplantılarımızda gerekse halkımızı bilinçlendirmek amacıyla açılan stantlar ile vatandaşlarımızı organ bağışı konusunda bilgilendirmeyi, bilinçlendirmeyi ve farkındalık oluşturmayı hedeflemekteyiz. Herkes organ bağışında bulunmalı, yakınlarını bu konuda bilinçlendirmeli ve ancak bu sayede ihtiyacı olduğunda organ bulabileceğini bilmelidir. Birçok hasta bağışlanmış bir organ için beklerken hayatını kaybetmektedir. Bağışlanmış bir organ, başarılı bir nakilden sonra, gerçek bir yaşam armağanıdır. Sizden sonra geride bırakacağınız en güzel miras; hayatta iken yapacağınız organ bağışıdır” dedi.

ORDU

03 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 04:55
  • GÜNEŞ 06:19
  • ÖĞLE 12:23
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:16
  • YATSI 19:35
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Güler: “Ordu’da güzel şeyler oluyor" Fatsa’da Çiftçi Eğitimi ve Üretim Merkezi açıldı
YEREL HABERLER Güler: “Ordu’da güzel şeyler oluyor" Fatsa’da Çiftçi ...
Ordu’nun yeni çikolata markası: Kibele
YEREL HABERLER Ordu’nun yeni çikolata markası: Kibele
Fındık ihracatı hızlı başladı Eylül ayında yapılan fındık ihracatı bir önceki döneme göre yüzde 122 artış gösterdi
YEREL HABERLER Fındık ihracatı hızlı başladı Eylül ayında yapılan ...
Fatsa’da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği
YEREL HABERLER Fatsa’da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği
Fatsa’da Emzirme Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Fatsa’da Emzirme Haftası etkinlikleri
Palamut çıkmaya başladı, fiyatlar düşüşe geçti Bu sezon yüzünü göstermeyen palamut, az da olsa avlanmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Palamut çıkmaya başladı, fiyatlar düşüşe geçti Bu ...
Çambaşı Kış Sporları Kayak Merkezi kış sezonuna hazırlanıyor
YEREL HABERLER Çambaşı Kış Sporları Kayak Merkezi kış sezonuna ...
Kabadüz'de ‘Dünya Yürüyüş Günü’ etkinliği
YEREL HABERLER Kabadüz'de ‘Dünya Yürüyüş Günü’ etkinliği
2 bin yıllık `Kibele´ heykeli Ordu´nun yeni markası olacak
YEREL HABERLER 2 bin yıllık `Kibele´ heykeli Ordu´nun yeni markası ...
Yaralı güvercine vatandaş şefkati
YEREL HABERLER Yaralı güvercine vatandaş şefkati
Perşembe’de mahalle toplantıları Tandoğan: “Perşembe’de halk ne derse o"
YEREL HABERLER Perşembe’de mahalle toplantıları Tandoğan: ...
Rize’den geldi, Orduluları kuymakla tanıştırdı
YEREL HABERLER Rize’den geldi, Orduluları kuymakla tanıştırdı
Ordu’da fındık hırsızları cezaevinde
YEREL HABERLER Ordu’da fındık hırsızları cezaevinde
Aşkın Tören: “Adalet birinci prensibimizdir” Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören: “Kamu malı beytülmaldır. Onun için vicdanınızda hassas bir terazi taşımak zorundasınız”
YEREL HABERLER Aşkın Tören: “Adalet birinci ...
İtfaiye eri denize atlayarak yaşlı adamı kurtardı
YEREL HABERLER İtfaiye eri denize atlayarak yaşlı adamı kurtardı
Patpata çarpan pikap şarampole uçtu: 4 yaralı
YEREL HABERLER Patpata çarpan pikap şarampole uçtu: 4 yaralı
Kabadüz'de 'Yaya Geçidi Nöbeti' etkinliği
YEREL HABERLER Kabadüz'de 'Yaya Geçidi Nöbeti' etkinliği
Engelliler derneğinin yer talebi
YEREL HABERLER Engelliler derneğinin yer talebi
Fatsa’da yaya geçidinde farkındalık nöbeti
YEREL HABERLER Fatsa’da yaya geçidinde farkındalık nöbeti
Uzmanlardan migren uyarısı: “Hemen ağrı kesiciye sarılmayın”
YEREL HABERLER Uzmanlardan migren uyarısı: “Hemen ağrı kesiciye ...
Ordu’da ‘yaya güvenliği’ nöbeti başladı Türkiye'nin 81 ilinde yaya önceliğine dikkat çekmek adına düzenlenen nöbet, Ordu’da başladı Vali Seddar Yavuz: “Uygulama sayesinde yaya ölümlerinde ve yayaların karıştığı kazalarda ciddi derece azalma oldu”
YEREL HABERLER Ordu’da ‘yaya güvenliği’ nöbeti başladı Türkiye'nin ...
Bu proje mavi yolculuğa çıkaracak
YEREL HABERLER Bu proje mavi yolculuğa çıkaracak
Küçük akbalıkçıl kuşu saçmalara hedef oldu
YEREL HABERLER Küçük akbalıkçıl kuşu saçmalara hedef oldu
Ordu'da organik yumurta üretimi artıyor
YEREL HABERLER Ordu'da organik yumurta üretimi artıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X