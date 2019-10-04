Perşembe Balıkçı barınaklarında Türk bayrakları yenilendi

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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Perşembe Belediye Başkanı Mustafa S.Tandoğan, ilçede bulunan iki balıkçı barınağındaki Türk bayraklarını yeniledi.

İlçenin en önemli alanları arasında bulunan Kışlaönü ve Balıkçı Barınaklarındaki eksiklikleri gideren Perşembe Belediye Başkanı Mustafa S. Tandoğan, barınak içindeki fener, bayrak ve oturma banklarını da yeniledi.

Başkan Tandoğan, “Daha güzel bir Perşembe için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

ORDU 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:56

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