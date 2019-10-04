236 metrelik köprü Ordu'nun trafiğini rahatlatacak Ordu’da yapımı devam eden Melet Köprüsü, ay sonuna tamamlanıyor Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “236 metre uzunluğunda ve mühendislik harikası”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Melet Irmağı üzerine inşa edilen ve Ordu'nun trafiğini rahatlatacak yeni köprünün, ay sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan Melet Irmağı üzerine inşa edilen yeni köprüde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yollarla birlikte toplamda yaklaşık 25 milyon harcanarak tamamlanması planlanan ve 236 metre uzunluğundaki köprüyü ise, 33 metre derinliğindeki 111 fore kazık güçlendiriyor.



Trafiği rahatlatacak

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki trafiğin omurgası olan Ordu’nun Altınordu ilçesindeki Melet Irmağı üzerine yeni inşa edilen köprüyü yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi alan Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yolları ile birlikte 25 milyon TL’ye tamamlanması planlanan köprünün, Ordu trafiğini rahatlatacağını belirtti. Başkan Güler, “Ordumuz çok güzel bir köprüye kavuşuyor. Dolayısı ile bu köprü ile hem böyle bir eser kazanmış olacağız, hem de trafik büyük ölçüde rahatlamış olacak. Melet Irmağı’na kazandırdığımız bu köprü 236 metre uzunluğunda ve 20 milyon TL harcanarak ortaya çıkan bir körü. Yollarla beraber yaklaşık 25 milyon liralık dev bir yatırım. Trafiğimizi ve sanayimizi çok rahatlatacak. Yaşam kalitesi daha da artmış olacak, hem ekonomimizi daha sağlıklı hale getirecek. Çünkü buradan yakıt ve zaman tasarrufu sağlayacağız. Trafik de büyük ölçüde rahatlayacak” dedi.



"236 metre uzunluğunda ve mühendislik harikası"

Köprünün, oldukça sağlam yapıldığını ve uzun ömürlü olduğuna değinen Başkan Hilmi Güler, “Köprü için 111 fore kazık çakılıyor. Burası bir ırmak yatağı olduğu için, her bir tanesi 1 metre çapında, yaklaşık 33 metre derinliğinde bir mühendislik harikası. Ordu çapında çok güzel bir yatırım. Zamanında gidiyor, çok güzel bir çalışmayı yapıyoruz. Buradan iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Asfaltı da yapıldıktan sonra burası trafiği büyük ölçüde rahatlatacak” şeklinde konuştu.



Ay sonunda tamamlanması planlanıyor

Başkan Güler, yapımına devam edilen ve ekiplerin yoğun bir mesai sarf ettiği köprünün, bu ay sonuna kadar tamamlanacağını belirterek, Ordu’ya hayırlı olmasını temenni etti.

ORDU 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:56

GÜNEŞ 06:21

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:14

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.