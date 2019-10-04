Ordu’da, ‘4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’ münasebetiyle il genelinde eğitim gören öğrenciler, hayvan barınağını ziyaret etti.

Her yıl 4 Ekim tarihinde kutlanan hayvanları koruma günü etkinlikleri kapsamında, Ordu kent merkezinde ve bazı ilçelerinde eğitim gören öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte Ordu Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağını ziyaret etti. Etkinlik kapsamında öğrenciler, barınaktaki hayvanlarla yakından ilgilenerek, onları mama ile besledi. Çocuk yaşta hayvan sevgisini aşılamayı hedefleyen etkinliğe, çeşitli yaş gruplarından yüzlerce öğrenci katıldı.



“Çocuk yaşta hayvan sevgisi aşılanıyor”

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Barınakta görevli Veteriner Hekim Seyhun Karabay, “4 Ekim Hayvanları Koruma Günü olduğu için, okulların ilgisiyle karşılaştık. Ziyaret amaçlı farkındalık oluşturup, çocuk yaşta hayvan sevgisini aşılama amacıyla öğretmenlerimiz ile birlikte öğrencilerimizi gezdirmeye çalışıyoruz” dedi.

Ordu Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Anıl Sinan Er, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle öğrencilerle birlikte toplu ziyaret gerçekleştirdiklerini ve öğrencilere hayvan sevgisini aşıladıklarını ifade etti.

Fatsa ilçesinden gelen yerel hayvan koruma görevlisi Bilge Almak da ilçelerinden getirdikleri öğrencilerle birlikte hayvan dostlarını beslediklerini ve hayvanların insanlara zarar vermeyeceklerini göstermeyi hedeflediklerini ifade ederek, “Hayvan sevgisinin aşılanmasına yardımcı olduk. Çocuklarımız biraz korkak ama bu da aileden gelen bir şey. Aslında onlar başını okşadığınız zaman bir şey yapmayacaklardır. Öğrencilerimiz bunları gördüler, onlara sevgiyle yaklaşacaklarını gördüler. Güzel bir etkinlik oldu, inşallah devamı gelir” ifadelerine yer verdi.



“Satın almayıp sahiplensinler”

Dünyada hayvanların çığlığı kesilene kadar 4 Ekim bir kutlama günü değil, farkındalık günü olur” diyen HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Ordu Temsilcisi Mehtap Sağesen ise insanlara tavsiyede bulunarak, “Lütfen sahipsiz sokak hayvanları rehabilitasyon merkezine gelsinler, hiçbir şekilde para vererek hayvan satın almasınlar. Sokaklarda son derece kötü koşullarda sahipsiz bekleyen hayvanlardan sahiplensinler” şeklinde konuştu.

Yüzlerce öğrencinin okul idarecileri ve öğretmenleri ile birlikte katılım sağladığı etkinlikte, renkli görüntüler oluştu.

ORDU 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:56

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YATSI 19:33

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