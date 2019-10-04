Ordu’da fuhuş operasyonu

Eczaneler ve bankalar kaça kadar açık?

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Ordu’da, yol kenarında fuhuş yaptığı ileri sürülen 25 kadın yakalanarak, haklarına işlem yapıldı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, farklı tarihlerde düzenledikleri operasyonla, yol kenarlarında fuhuş yaptıkları iddia edilen 25 kadını yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyete götürülen 25 kadın hakkında ‘Kabahatler Kanunu’ kapsamında idari işlem yapılırken, kent genelinde fuhuşu önlemeye yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi.

ORDU 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:56

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