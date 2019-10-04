Validen Karadeniz'de 'kış üstlenmesi' uyarısı

Eczaneler ve bankalar kaça kadar açık?

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Ordu Valisi Serdar Yavuz, bölücü terör örgütünün Karadeniz'de kış üstlenmesine karşı dikkatli olunmasını istedi.

Vali Seddar Yavuz, kaymakamlar toplantısında yaptığı açıklamada, bölücü terör örgütünün kış üstlenmesine yönelik gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını istedi. Vali Yavuz, kaymakamlardan yayla ve meralarda erzak ve yaşam malzemesi bırakılmaması hususunda gerekli duyuruların yapılmasını ve konu üzerinde hassasiyetle durmalarını, takip etmelerini istedi.

27 aydır Ordu Valiliği görevinde bulunduğunu ve hiçbir terör örgütünün ilde üstlenemediğinin altını çizen Vali Yavuz, ”Bu hiç olmayacağı anlamına gelmez. Dikkatli ve teyakkuz halinde olmamızda fayda var” dedi.

ORDU 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:56

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