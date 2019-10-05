Mısır tarlalarında hasat başladı

'Ne olduysa bu bir ay içerisinde oldu'

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde çoğunlukla hayvanların yem ihtiyacını karşılayan mısırların hasadı başladı.

İlçenin Turnalık Yaylası'ndaki çiftçiler hayvanlarına yemlik için ekimini yaptığı mısırları hasat ediyor. Yayla sakinlerinden Serdar Şimşek, geçen yıllara kıyasla bu yıl mısırların oldukça verimli olduğunu söyledi.

Yüksek verim ve kalitenin yüzlerini güldürdüğünü ifade eden Şimşek, “Bu yıl havalar mısırlar için çok iyi gitti. Bol yağışlar mısırların kalitesini artırdı. Şimdi bizlerde kışın hayvanlarımızın yem ihtiyacını karşılayacak mısırlarımızı hasat ediyoruz” dedi.

ORDU 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:57

GÜNEŞ 06:22

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:13

YATSI 19:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.