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Gebelikte diyabete dikkat çekildi Ordu Üniversitesi ve Perinatoloji Uzmanları Derneği tarafından, ...

İHA

Ordu Üniversitesi ve Perinatoloji Uzmanları Derneği (PUDER) tarafından, riskli gebelikler ile ilgili kılavuzlar oluşturmak amacıyla planlanan 'Gebelik ve Diyabet Sempozyum ve Çalıştayı' Ordu'da yapıldı.

Gebelikte diyabete dikkat çekildi Ordu Üniversitesi ve Perinatoloji Uzmanları Derneği tarafından, ‘Gebelik ve Diyabet Sempozyum ve Çalıştayı’ düzenlendi Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan: “Ülkemizde bilime, bilimsel etkinliklere daha fazla imkan verilirse, Türkiye şu anki yükselişini hızlandıracaktır” PUDER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Filiz. F. Yanık: “Gebelikte en sık rastlanan problem diyabet”

Ordu Üniversitesi ve Perinatoloji Uzmanları Derneği (PUDER) tarafından, riskli gebelikler ile ilgili kılavuzlar oluşturmak amacıyla planlanan ‘Gebelik ve Diyabet Sempozyum ve Çalıştayı’ Ordu’da yapıldı.
Perinatoloji Uzmanları Derneğinin riskli gebelikler ile ilgili kılavuzlar oluşturmak amacıyla planladığı çalıştay programlarının ilki olan ‘Gebelik ve Diyabet Sempozyum ve Çalıştayı’ Ordu Üniversitesi katkılarıyla gerçekleşti. Türkiye’nin farklı illerinde görev yapan perinatoloji uzmanlarının katıldığı çalıştayda, gebelikte diyabet konusu ele alınarak, bilgi paylaşımlarında bulunuldu.

“Bilimsel çalışmaların durmaksızın devam etmesi gerekiyor”
Sempozyum ve çalıştay hakkında açıklamalarda bulunan Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ordu ilinin daha iyi olabilmesi adına, Ordu Üniversitesinin bütün birimleriyle insanların daha iyi şartlarda yaşayabilmeleri için öncülük edip, rehber olmaya devam edeceklerini ifade etti. Rektör Akdoğan, düzenlenen ‘Gebelik ve Diyabet Sempozyumu ve Çalıştayı’nın, Ordu ve Türkiye için gerekli olduğuna değinerek, “Bir insan, bir toplum ve bir ülke için bilimsel çalışmalar olmadan, o ülkenin, o toplumun, o insanların gelişmeleri beklenemez. Zihinsel anlamda, bilgi anlamında bir arayış, çaba ve gayret olmadan bu gelişme, değişme ve yenilenme kendiliğinden olmaz. Bakıldığında Avrupa ve Amerika bilimsel gelişmelere, bilimsel etkinliklere büyük miktarlarda kaynak ayırıyor, kıymet veriyor ve bu konuda ellerinden geleni yapıyorlar. Bunun da sonucunu görüldüğü gibi Avrupa ve Amerika maddi anlamda daha ileri noktadalar. Avrupa ve Amerika dünyayı sömürüyor doğru, materyalist anlamda bunu da yapıyor ama bilimsel anlamda Avrupa ve Amerika’nın bir çaba ve gayret içerisinde olduğu da aşikar. Bu bağlamda Türkiye'nin gidişatı gayet iyi ve güzel. Bu bilimsel çalışmaların durmaksızın devam etmesi gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Ülkemizde bilime, bilimsel etkinliklere daha fazla imkan verilirse, Türkiye şu anki yükselişini hızlandıracaktır”
“Tarihte İslam dünyası ve bu anlamda Türkiye gündem belirleyen dünyada daha etkin konumda olan etkin şartlarda idi” diyen Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, “İlerleyen süreçte Avrupa ve Amerika bilime bizden daha çok değer vermeye başladı ve öne geçti. İnanıyorum ki, Türkiye’de bilime ve bilimsel çalışmalara, bilimsel etkinliklere daha fazla değer, imkan verilip şartlar oluşturulduğunda Türkiye şu yükselişini hızlandıracaktır” dedi.

“Gebelikte en sık rastlanan problem diyabet”
Çalıştayın amacının gebelik ve diyabetle ilgili bilgileri paylaşarak, gebelikte diyabetin önemine değinmek olduğuna vurgu yapan PUDER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Filiz. F. Yanık, “Bu çalıştay Perinatoloji Uzmanları Derneği ve Ordu Üniversitesi ile düzenlendi. Çalıştayın amacı, gebelikte diyabet ile ilgili yeni bilgilerimizi paylaşmak, bu konularda biraz kılavuzlar oluşturmak. Gebelik ve diyabet şu açıdan önemli, gebelikte en sık rastlanan problem diyabet. Obez hastalarda bunu daha da sık görüyoruz. Gebelerin obezite problemini önlemek adına, gebelikten önce mutlaka kilo vermelerini sağlamak, günlük yaşantılarını düzenlemek çok önemli” ifadelerini kullandı.

"Diyabetin bir halk sağlığı problemi olduğunu düşünüyoruz"
Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Timur ise şu ifadelere yer verdi:
“Özellikle Perinatoloji Uzmanları Derneği çatısı altında Türkiye'nin her yerinden uzmanlarımız bugün burada. Ulusal çalıştay raporlarımızı sunmak için bugün bir eğitim planladık. Ordu’da eğitim toplantıları tüm hızıyla devam ediyor. Biz Perinatoloji Uzmanları Derneği olarak gebelik ve diyabetin bir halk sağlığı sorunu olduğunu düşünüyoruz. Özellikle günümüzde artan obezite sonucu olarak, diyabetik gebelerin sayısı arttı. Kadınlar, gebelikte doktora geliyorlar, bu süreçte gizli kalmış diyabetleri ortaya çıkartmak için ve gebelerin çeşitli sağlık problemlerini ortaya çıkartmak adına gebelik, bizim için bulunmaz bir fırsat. Bundan sonraki süreçte bu gibi çalıştayalara ev sahipliği yapmak istiyoruz.”

ORDU

05 Ekim 2019 Cumartesi

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