TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 - Karşıyaka: 0

TFF 3. Lig 2. Grup maçında Fatsa Belediyespor, sahasında ağırladığı Karşıyaka ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Fatsa İlçe
Hakemler: Enver Aydın xx, Murat Şimşek xx, Oğuzhan Yazır xx
Fatsa Belediyespor: Ömürcan xx, Ergin xx (Zeki dk. 70 xx), Rıdvan x, Onur xx (Oktay Taze dk. 46 xx), Mehmet Seçme xxx, Muhammet Ali xx, İsmail Can xx (Abdullah dk. 79 x), Fatih x, Mehmet Berber xx, Şefik xx, Recep Yaşar xx
Karşıyaka: Erdoğan xx, Cenk xx, Görkem Ali xx, Mustafa xx (Batuhan dk. 90 ?), Arif xx, Doğukan xx, Hakan xx (Hakan dk. 83 x), Mustafa Değirmenci xx (Harun dk. 78 x), Metin xx, Anıl xx, Muhammet Fatih xx
Kırmızı kart: Arif Cılak (dk. 59) (Karşıyaka)
Sarı kartlar: Mehmet Seçme, Rıdvan Sönmez, Abdullah Yurttaş (Fatsa Belediyespor), Cenk Özbey (Karşıyaka)
ORDU
05 Ekim 2019 Cumartesi
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