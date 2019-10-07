8 yaşında kalp krizi geçirdi

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Ordu’da kalp krizi geçiren ilkokul 2. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti.

Korgan Yenipınar Mahallesi’nde yaşayan 8 yaşındaki Batuhan Artçı, evde kalp krizi geçirdi. Hemen hastaneye kaldırılan küçük çocuk yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Batuhan’ın kalp krizi sonrası öldüğü belirlendi.

ORDU 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:59

GÜNEŞ 06:24

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 18:10

YATSI 19:28

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