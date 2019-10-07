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Tedavisi tamamlanan çakal, doğaya salındı

İHA

Ordu’nun Perşembe ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve tedavi altına alınan çakal tedavi edilerek doğaya salındı.
Perşembe ilçesinde Çaka tünelinde araç çarpması sonucu yaralanan çakal, Doğa Koruma Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. Ulubey ilçesindeki Veteriner Kliniğinde 3 gün boyunca tedavisi ve rehabilitasyonu yapılan çakal, tamamen sağlığına kavuştuktan sonra doğal ortamına bırakıldı.

ORDU

07 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 04:59
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  • İKİNDİ 15:34
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