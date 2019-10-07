Din görevlileri, cami bahçelerine fidan dikti

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Ordu'nun Kabadüz ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası sebebiyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Kabadüz İlçe Müftülüğünce ağaç dikme etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında ilçedeki camilerin bahçelerine fidan diken din görevlileri ağaç ve ormanın önemine dikkat çekti.

Diyanet İşleri Başkanlığının "Cami ve Hayat" temalı projesi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı ilçedeki camilerin bahçelerine fidan dikerek kutladıklarını belirten İlçe Müftüsü Ahmet Koç, etkinlik kapsamında ilçedeki camilerin bahçelerine fidan dikildiğini söyledi.

ORDU 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:59

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