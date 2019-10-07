Vali Yavuz, Tunceli'den çocukları ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan ve İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Tunceli’den Ordu’ya gelen 40 öğrenci ve görevli öğretmenler, Vali Seddar Yavuz’u ziyaret etti.

Öğrencileri Ordu’da misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Vali Seddar Yavuz, ”Yeni haftaya sizinle başlamak ayrı bir keyif. Çünkü, dünyanın en güzel ve en temiz varlıkları sizlersiniz” dedi.

“Türkiye Cumhuriyeti devletinin 81 tane evladı var” diye konuşan Vali yavuz, “Her bir şehri birer evlat olarak kabul ediyoruz. Tunceli de bunlardan bir tanesi. Ordu’yu gezdiniz, gördünüz. Doğal güzellikleri, hiç bozulmamış, el değmemiş tabiatı ile Karadeniz’de çok öne çıkan bir şehrimiz. Ülkemizin her bir köşesi farklı bir güzelliğe sahip. Önemli olan bu güzellikleri fark edebilmek, görebilmektir. Ordu’da kaldığınız 3 gün boyunca güzel arkadaşlıklar da kurmuş olacağınızı ümit ediyorum” diye konuştu.

Vali Yavuz, “Etrafınızda sizden başkaları olduğunu, başka dünyalar olduğunu fark edin. Ufkunuzu daha geniş bir perspektifte kurmanız gerekiyor. Öğretmenlerinizin sizlere yeni ufuklar açacağına inanıyorum. ‘Biz Anadoluyuz’ projesi çocuklarımızı farklı yerlere götürüyor ve farklı etkileşimler oluşmasına vesile oluyor” diyerek, öğrencilerle bir süre sohbette bulundu.

Tunceli’nin Pülümür, Ovacık ve Nazimiye ilçelerine bağlı köylerden gelen çocuklarla yakından ilgilenen ve bir süre sohbet eden Vali Seddar Yavuz çocuklara çeşitli hediyeler vererek, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

ORDU 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:59

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