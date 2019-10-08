Camide 'yeni çorap' uygulaması

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde bir camide başlatılan yeni çorap uygulaması ilgi görüyor.

Kabadüz İlçe Müftülüğünce Merkez Camisi'nde hayat bulan uygulamaya hayırseverler de destek veriyor. Kabadüz Merkez Cami İmam Hatibi Ertuğrul Hançar, yaklaşık dört aydır devam eden uygulamanın herkes tarafından takdir topladığını söyledi.

Uygulamaya hayırseverlerin destek verdiğini dile getiren Hançar, "Camiye çorapsız girmek hijyen açısından uygun ve hoş değil. Bu nedenle İlçe Müftülüğü olarak Merkez Camimizde yeni çorap uygulamasını başlattık. Caminin girişine bıraktığımız yeni çorapları ihtiyacı olanlar kullanıyor. Uygulamadan cemaatte bizlerde çok memnunuz" dedi.

ORDU 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:00

GÜNEŞ 06:25

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 18:08

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.