Ordu’da çilek ve ceviz üretimi artırılacak

Ordu’da tarımın modernizasyonu projesi kapsamında 40 dekar alanda açıkta çilek bahçesi, 500 metrekare büyüklüğünde 7 adet çilek serası ve 200 dekar alanda kapama ceviz bahçesi kurulacak.

Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, üreticilerin kazançlarının artırılması ve modern tarım teknikleri kullanılarak fındığın yanında ek gelir getirici üretim modellerinin oluşturulması amacıyla DOKAP işbirliği ile ‘Ordu İli Tarımın Modernizasyonu Projesi’ni hayata geçirdiklerini, bu proje ile birlikte modern çilek ve ceviz bahçeleri oluşturacaklarını söyledi.



“Çilek üretimini bin tonun üzerine çıkaracağız”

Yılmaz, “Şu an ilimizde 400 dekar alanda çilek üretimi gerçekleştirilmektedir. Yapılan tüm bu çalışmalarımız sonucunda geçtiğimiz yıllarda 15 tona kadar gerileyen çilek üretiminde, 2019 yılı sonu itibariyle hedefimiz olan 1000 tonun üzerine çıkacağız. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere İl Müdürlüğü olarak yaptığımız çalışmalar neticesinde çilek üretimi, ana ürünümüz olan fındığın yanında üreticilerimize önemli gelir kapısı haline geldi. Şimdi ise yine çilek üretim alanlarımızı artırmak amacıyla 40 da alanda açıkta çilek bahçesi ve her biri 500 metrekare büyüklüğünde 7 adet çilek serası tesis edeceğiz. Kurulacak olan yeni alanlarımızla birlikte çilek üretim miktarını daha da yukarı taşıyacağız" dedi.



200 dekar alanda ceviz bahçesi kuruluyor

Ceviz yetiştiriciliğini artırmak için de önemli çalışmaların yapıldığını vurgulayan Yılmaz, “İl müdürlüğü olarak 2017 yılında ceviz yetiştiriciliği konusunda önemli bir projeyi hayata geçirmiştik. Bu kapsamda, orta ve yüksek kesimde bulunan ilçelerimizde 'Ceviz Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi'ni uygulamış ve 365 dekar alanda kapama ceviz bahçeleri oluşturmuştuk. Yeni uygulayacağımız projemiz ile birlikte ise 200 dekar alanda yeni kapama ceviz bahçeleri kuracağız. Böylelikle ilimizde ürün çeşitliliğini artıracak ve üreticimizin daha çok kazanmasını sağlayacağız. Ayrıca bu modern bahçeler üreticilerimize örnek olacak ve yol gösterecek. Uyguladığımız bu proje başta ilimiz olmak üzere Ülkemiz tarımına hayırlı olsun" bilgilerini verdi.

ORDU 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:00

GÜNEŞ 06:25

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 18:08

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.