Ordu’da uyuşturucu ile mücadele sürüyor

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Ordu’da uyuşturucu ile mücadele operasyonları kapsamında 5 kişi daha gözaltına alındı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca Ünye, Gürgentepe ve Altınordu ilçelerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 1 kilo 246 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda 5 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

Yetkililer, operasyonların aralıksız süreceğini açıkladı.

ORDU 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:00

GÜNEŞ 06:25

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