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Ordu Devlet Hastanesinde yoğun bakım yatak sayısı 70’e yükseldi.

Ordu Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, yeni faaliyete geçen yoğun bakım ünitesiyle beraber 1. basamak yoğun bakım yatak sayısının 16, 2. basamak yoğun bakım yatak sayısının 18, 3. basamak yoğun bakım yatak sayısının ise 36’ya ulaştığını ifade etti. Kasapoğlu, “Böylelikle sadece Ordu Devlet Hastanemizde yoğun bakım yatak sayımız 70’e ulaşmıştır. Amacımız hastanemizden sevk oranlarını mümkün olduğunca en aza indirilmesidir. Bu yöndeki yatırımlarımız devam edecek” dedi.

ORDU 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:00

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