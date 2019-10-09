Kabadüz'de servis sürücülerine eğitim

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde servis sürücülerine eğitim verildi.

Kabadüz İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanlığınca ilçede taşımalı eğitim uygulaması kapsamında okul servis taşımacılığı yapan şoförlere yönelik seminer düzenlendi.

Kabadüz İlçe Emniyet Amirliğindeki seminerde polis ve jandarma trafik ekipleri, sürücülere emniyet kemerinin önemi, güvenli takip mesafesi, okul servis araçlarında bulunması gerekenler ve sürücü davranışları hakkında bilgiler verdi.

ORDU 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:02

GÜNEŞ 06:26

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 18:06

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.