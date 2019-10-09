Ordu-Giresun Havalimanı 9 ayda 805 bin yolcuya hizmet verdi

OrduGiresun Havalimanı 2019’da Eylül ayı sonu itibarıyla 805 bin 145 yolcuya hizmet verdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, denize inşa edilen ve dünyada 3. olan OrduGiresun Havalimanını eylül ayı içerisinde 2 bin 706’sı yurt dışı olmak üzere toplam 88 bin 736 yolcu kullandı.

9 ay sonunda toplam kullanan yolcu sayısı 21 bin 867’i yurt dışı olmak üzere 805 bin 145’e ulaştı.

ORDU 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:02

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