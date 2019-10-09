UMKE bölge eğitimi Ordu’da

2019 yılı bölge UMKE temel modül eğitimi Ordu’da yapılıyor.

711 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan eğitime Ordu, Samsun, Sinop ve Amasya illerinden gelen UMKE gönüllüleri katılıyor. Ordu AFAD İl Müdürlüğü ve Ordu Doğa Sporları Kulübünün de destek verdiği eğitimin ilk gününde Ordu Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, eğitim salonunu ziyaret ederek katılımcılara başarılar diledi.

Eğitim sonrası Ordu’da 23 gönüllünün daha UMKE personeline dahil olacağını söyleyen Ordu Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, UMKE’nin önemini vurgulayarak, yapmış oldukları özverili çalışmalardan dolayı tüm personele teşekkür etti.

ORDU 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:02

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