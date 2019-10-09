Ceviz ağacından düşen öğretmen hayatını kaybetti

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Ordu’nun Akkuş ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen öğretmen, hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Kemikgeriş Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ceviz toplamak için ağaca çıkan ve öğretmen olduğu öğrenilen Enver Kement, dengesini kaybederek aşağıya düştü. Durumun bildirilmesi üzerine gelen ekipleri şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Enver Kement’in cenazesi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

ORDU 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:02

GÜNEŞ 06:26

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 18:06

YATSI 19:25

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