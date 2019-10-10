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Okul spor kulüplerine malzeme desteği Ordu’da 5 okulun spor kulübüne toplamda 150 bin liralık spor ...

İHA

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan, okullarda sporun yaygınlaştırılması, okullara ait spor salonlarının ortak kullanılması, okullarda atıl durumda bulunan yerlerin spor alanlarına dönüştürülmesi protokolü çerçevesinde, Ordu'da bulunan 5 okul spor kulübüne malzeme desteği sağlandı.

Okul spor kulüplerine malzeme desteği Ordu’da 5 okulun spor kulübüne toplamda 150 bin liralık spor malzemesi desteği sağlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan, okullarda sporun yaygınlaştırılması, okullara ait spor salonlarının ortak kullanılması, okullarda atıl durumda bulunan yerlerin spor alanlarına dönüştürülmesi protokolü çerçevesinde, Ordu’da bulunan 5 okul spor kulübüne malzeme desteği sağlandı.
Okul spor kulüplerinin faaliyetlerinde kullanmaları amacıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığınca gönderilen spor malzemeleri, Ordu Büyükşehir Belediyesi Proje İmam Hatip Lisesi Spor Salonu’nda düzenlenen programda, 5 okul spor kulübüne teslim edildi. Öğrencilerin sporla daha yakından ilgilenmesini de sağlayacak proje kapsamında, toplamda 150 bin TL tutarındaki spor malzemeleri, 5 okul spor kulübü yöneticilerine teslim edildi.
Düzenlenen programda konuşan Vali yardımcısı Ekrem Ballı, bu malzemeler ile başarılı sporcuların yetişmesini temenni ettiklerine değindi. Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, "Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında, okullarımızın spor salonlarını daha işler hale getirmek ve kullanım sürelerini daha uzun, daha efektif hale getirmek maksadıyla düzenlenen protokol kapsamında dağıtılan malzemelerin kendilerini mutlu ettiğine değinerek, “Başarma azmiyle çalışan bütün sporcuların, bütün gençlerin biz inanıyoruz ki, ileride istedikleri hedeflere ulaşacak, Türk sporuna, ilimiz sporuna büyük katkılar sağlayacaklardır. Bu malzemelerin amacı doğrultusunda kullanılmasını, sizlere faydalı olmasını diliyorum” diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş da öğrencilerin akademik anlamda kendilerini yetiştirmelerini ve beraberinde de sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetlerde yapabileceklerinin en iyisini yapmalarını temenni ettiklerine değinerek, “Beklentimiz, bütün imkanlarımızı da bu yönde çocuklarımıza sunmak istiyoruz. Spor bireyin vücut açısından, ruh açısından sağlıklı olmasına katkı sunar. Hem hayat başarısını, hem yetenek ve becerilerini geliştirmesini sağlayan, hem de ailelerimizin yanlış düşüncesine rağmen akademik anlamda başarıyı da destekleyen bir özelliktir“ şeklinde konuştu.
Proje çerçevesinde Ordu’da 5 tane spor salonu olan okullara kulüpler kurulduğunu ve 2 yıldır da sürekli olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından spor malzemesi gönderildiğini ifade eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise, “Okul spor salonlarının tadilatı yapılmakta, bu yıl da yine Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından 81 ilde, her ilden 5 tane spor kulübüne yaklaşık 150 bin TL civarında malzeme gönderildi. Biz bu malzemelerin 5 tanesini 5 tane okulumuza gönderdiğimiz gibi, diğer spordan aktif olan okullara da bu malzemelerden aşağı yukarı 30 okulumuza da top ve benzeri malzemelerin dağıtımını yaptık” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından, 150 bin TL tutarındaki spor malzemeleri, 5 okul spor kulübü yöneticilerine teslim edildi.

ORDU

10 Ekim 2019 Perşembe

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