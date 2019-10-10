Fatsa’da Ahilik Haftası kutlaması

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Ordu’nun Fatsa ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi organizesinde Ahilik Haftası kutlama programı gerçekleştirildi.

Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı’nda gerçekleştirilen programda açılış konuşmasını gerçekleştiren okul öğretmenlerinden Ersin Cam, “Ahiliğin temel kuralı alın teriyle geçmektir. Yardımlaşma ve toplum düzenini koruma ilkeleridir. Ahiler satın alma işlerinde birlikte davranır, kazançlarının bir bölümünü paylaşırlar” diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından okul öğrencileri tarafından Ahilik mesleğini tanıtıcı gösterileri ve tiyatro sahnelendi.

Program kutlama etkinliğine katılan katılımcılara aşure dağıtılması ile son buldu.

Program Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Yurttaş daire amirleri, STK temsilciler ve öğretmen ve öğrenciler katıldı.

ORDU 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:03

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