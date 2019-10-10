ODÜ'den 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

Ordu Üniversitesi(ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ordu Üniversitesi olarak 'Barış Pınarı Harekatı'nı sonuna kadar desteklediklerini açıkladı.

Rektör Akdoğan, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Bölgemizin barış içinde yaşaması ve huzurun tesisi adına başlatılan “Barış Pınarı Harekatı”, tarih boyunca mazlumun ve mağdurun yanında olan şanlı ordumuzun bugün de zalimlere fırsat vermeyeceğinin önemli bir göstergesidir. Ülkemiz, tarihinden almış olduğu mirasla kahraman ordumuzun cesareti ve yüce devletimizin kararlılığıyla bölgesinde ve dünyada barış ve huzurun garantörü olduğunu bir kez daha kanıtlayacaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik başlatmış olduğu 'Barış Pınarı Harekatı'nın en kısa sürede başarı ile sonuçlanmasını temenni ediyor, kahraman askerlerimizin görevlerini sağ salim tamamlamasını diliyorum. Yüce Allah milletimizin ve ordumuzun yar ve yardımcısı olsun."

ORDU 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:03

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