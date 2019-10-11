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Din görevlileri fidan dikti

İHA

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftasında "Cami ve Hayat" teması çerçevesinde fidan dikimi etkinliği gerçekleşti.

Din görevlileri fidan dikti

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftasında "Cami ve Hayat" teması çerçevesinde fidan dikimi etkinliği gerçekleşti.
Düzenlenen fidan dikimi etkinliğine katılan Fatsa İlçe Müftüsü Hamza Bayram, "Ülkemiz genelinde 90 bin camimizi şenlendiren yüzlerce vatandaşımızla birlikte bizler de Fatsa Müftülüğü olarak fidan dikme etkinliğinde bulunuyoruz" dedi.
Müftü Bayram, Orman İşletme Müdürlüğünden temin edilen bin adet fidanın cami ve Kuran Kursları bahçelerine dikildiğini bildirdi.

ORDU

11 Ekim 2019 Cuma

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