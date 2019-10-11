Ordu'da yamaç paraşütü uçuşları yeniden başlıyor

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Ordu'nun en önemli turizm cazibe merkezi olan ve şehir merkezine en yakın mesafedeki Boztepe'de 8 ay önce yaşanan müessif olay nedeniyle ikinci bir emre kadar yasaklanan sportif ve ticari amaçlı yamaç paraşütü uçuşları yeniden başlıyor.

Altınordu Kaymakamlığınca yürütülen çalışmalar sonucu, İlçe Sportif Turizm Kurulu kararı ve Altınordu Boztepe Yamaç Paraşütü Uçuş Yönergesi doğrultusunda, 14 Ekim 2019 Pazartesi gününden itibaren Boztepe yeniden yamaç paraşütü uçuşlarına açılacak.

Konu hakkında, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten imzasıyla ilgili kurumlara bir yazı gönderilerek, uçuş güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması istendi.

ORDU 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:04

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