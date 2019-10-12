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Ordu’da şehirlerarası otobüste yapılan aramada bir yolcunun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca Altınordu ilçesinde yol kontrol uygulamasında bir şehirlerarası yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan kontrolde 100 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.

ORDU 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:05

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