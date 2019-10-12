Fatsa’da Amatör Spor Haftası etkinlikleri

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Amatör Spor Haftası etkinlikleri her yaştan kişilerin katılımcıları ile gerçekleşti.

İlk olarak Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran’ı ziyaret eden sporcular yaptıkları etkinlikler hakkında bilgiler verdiler.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan Fatsa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Halil Bekyürek, "Hafta dolayısıyla her yaştan insanın spor yapması için düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla futbol, basketbol, voleybol, atletizm, badminton ve okçuluk alanlarında sportif branşta turnuvalar düzenlemekteyiz. İçinde bulunduğumuz hafta vesilesiyle 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızı spor yapmaya davet ediyoruz. Amatör sporda başarının temelinde sporu tabana yayan amatör bir ruh yatmaktadır. Bu bilinçle hareket ederek çocuklarımızın, gençlerimizin ve yetişkin vatandaşlarımızın spor yapmalarına, onlara sağlıklı bir yaşam biçimi sunmalarına yardımcı oluyoruz. Bu ülkenin ay yıldızlı bayrağını uluslararası müsabakalarda dalgalandıracak geleceğin şampiyonlarını yetiştirmesi için hiç bir fedakârlıktan kaçınmıyor ve tüm gayretimizle çalışıyoruz. Bakanlığımız spora çok büyük yatırımlar yapmaktadır. Birçok tesisimizde tadilat çalışmaları yapılmış ve bir kısmı da devam etmektedir. En son atama ile ilçemize gelen antrenörlerimiz ve spor uzmanlarımız ile Fatsamızın sporu daha fazla gelişeceğini inanıyoruz. Fatsa halkından isteğimiz hangi yaşta olursak olalım, mutlaka bir spor branşıyla ilgilenmeleridir. Buradan tüm antrenörlerimizin, beden eğitim öğretmenlerimizin, kulüp başkanlarımızın ve tüm sporcularımızın Amatör Spor Haftası’nı kutluyorum” dedi.

ORDU 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:05

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