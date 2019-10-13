713 Ekim tarihleri aras\u0131nda Gen\u00e7lik ve Spor Bakanl\u0131\u011f\u0131 Spor Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ile Amat\u00f6r Spor Federasyonlar\u0131 taraf\u0131ndan d\u00fczenlenen \u201cAmat\u00f6r Spor Haftas\u0131\u201d etkinli\u011fi kapsam\u0131nda Ordu nun \u00dcnye il\u00e7esi kapal\u0131 spor salonunda \u201cSporun En\u2019leri\u201d \u00f6d\u00fcl t\u00f6reni d\u00fczenlendi. D\u00fczenlenen t\u00f6rende konu\u015fma yapan \u0130l\u00e7e Gen\u00e7lik Spor M\u00fcd\u00fcr\u00fc Ayd\u0131n Kuyumcu, Sevgili gen\u00e7ler, sizler bizim gelece\u011fimizsiniz. Sizlerin gelecekte ba\u015far\u0131l\u0131 bir sporcu olman\u0131z ad\u0131na amat\u00f6r spor haftas\u0131 etkinlikleri kapsam\u0131nda bir fark\u0131ndal\u0131k olu\u015fturarak ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fimiz, yurdumuzun d\u00f6rt bir yan\u0131nda e\u015f zamanl\u0131 yap\u0131lan \u2018y\u0131l\u0131n enleri\u2019 \u00f6d\u00fcl t\u00f6reninde hepimiz buraday\u0131z. 1 hafta boyunca yapm\u0131\u015f oldu\u011funuz spor etkinlikleri ile umar\u0131m ki toplumumuza \u00f6rnek te\u015fkil etmi\u015ftir. Gen\u00e7ler, bizler sizlerin her zaman yan\u0131n\u0131zday\u0131z. Slogan\u0131m\u0131z, sporun ve sporcunun yan\u0131nday\u0131z. Bundan sonraki s\u00fcre\u00e7te sizleri sportif anlamda en \u00fcst noktada g\u00f6rmek istiyoruz. S\u00f6zlerime \u00fclkemizin kurucusu olan Mustafa Kemal Atat\u00fcrk\u2019\u00fcn birka\u00e7 s\u00f6z\u00fc ile devam etmek istiyorum, \u201cGelece\u011fimizin Teminat\u0131 Gen\u00e7liktir Ben sporcunun zeki ve ayn\u0131 zamanda ahlakl\u0131 olan\u0131n\u0131 severim. Biz b\u00fcy\u00fckler olarak, \u00fclkemizin gelece\u011fi olan sizlerin her zaman yan\u0131nda olup, sizleri en iyi \u015fekilde yeti\u015ftirmek bizim g\u00f6revimizdir. Bakanl\u0131k ad\u0131na yapm\u0131\u015f oldu\u011fumuz bu \u00e7al\u0131\u015fmalarda sizlerin her zaman \u00f6nce sa\u011fl\u0131kl\u0131, e\u011fitim alan\u0131nda ba\u015far\u0131l\u0131 \u015fekilde ve daha iyi derecelerle \u015fanl\u0131 bayra\u011f\u0131m\u0131z\u0131 en g\u00fczel noktalara getirece\u011finiz inanc\u0131yla bundan sonraki spor hayat\u0131n\u0131zda ba\u015far\u0131lar diliyorum dedi. Amat\u00f6r Spor Haftas\u0131 kapsam\u0131nda d\u00fczenlenen \u00f6d\u00fcl t\u00f6reninde judo, halter, muay thai, wushu, kick boks, g\u00fcre\u015f kategorilerinde sporun En lerine \u00f6d\u00fclleri verildi.