ORBEL-ODÜ işbirliği protokolü imzalandı

Ordu Üniversitesi (ODÜ) ve Ordu Büyükşehir Belediyesi arasında ‘Çambaşı Doğa Tesislerinde Yer Tahsisi İş Birliği ve Eğitim Protokolü’ imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi Orbel A.Ş.’nin işletmekte olduğu Çambaşı Doğa Tesisleri, üniversite öğrencilerine açılıyor. Üniversite personeli ile üniversitenin ilgili bölüm ve programlarında öğrenim gören öğrencilerin eğitimlerine ve sosyal amaçlı faaliyetlerine imkan sağlamak amacıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler ve Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, üniversite olarak gerçekleştirilen eğitim öğretim faaliyetleri ile öğrencilere kazandırdıkları teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesine ve öğrencilerin sosyokültürel gelişimine son derece önem verdiklerini söyledi. Akdoğan, “Bu bağlamda hem kamu üniversite iş birliğine yönelik hem de şehir üniversite bütünleşmesi noktasında sürdürdüğümüz çalışmalarımızın somut bir örneğini bugün Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Üniversitemiz arasında imzaladığımız protokol ile gerçekleştirdik. Bu kapsamda Çambaşı Doğa Tesisleri’nde personelimiz ve öğrencilerimizin faydalanabileceği bir tesisi Üniversitemize kazandırmış olduk. Gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin her iki kurum adına hayırlı olmasını diliyor, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e Üniversitemize olan desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Üniversite kent bütünleşmesi noktasında gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri kapsamında Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak Çambaşı Doğa Tesisi’nde Ordu Üniversitesinin hizmetine sunduğumuz sosyal tesis ile ilgili imzaladığımız protokolün her iki kurum için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

ORDU 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:06

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