Köpekleri öldürdü, sosyal medya sayesinde yakalandı Ordu’da yavru köpekleri öldüren şahıs, sosyal medya sayesinde yakalandı, hakkında 6 bin 208 lira para cezası uygulandı

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Ordu’da, yavru köpekleri öldürürken görüntülenen şahıs, sosyal medya sayesinde yakalanarak cezalandırıldı.

Fatsa ilçesi Kılıçlı Mahallesi’nde Davut Ç. (60) isimli şahıs, iddiaya göre ikamet ettiği evinin önünde bulunan dört yavru köpeği öldürerek araziye attı. Bu sırada kaydedilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından jandarma ekipleri harekete geçerek, şüpheli şahsı yakaladı. Gözaltına alınan Davut Ç. hakkında ‘Hayvanları Koruma Kanunu’ kapsamasında, adli ve idari işlem başlatıldı.

Öte yandan, şahıs hakkında ayrıca, Doğa Koruma VE Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından öldürülen her hayvan için bin 552 TL olmak üzere toplamda 6 bin 208 lira idari yaptırım cezası uygulandı.

ORDU 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:06

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