Ordu\u2019da ya\u015fayan iki \u00e7ocuk annesi Song\u00fcl Baykal, \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n ge\u00e7imini sa\u011flay\u0131p okul masraflar\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131layabilmek i\u00e7in sokaklarda karton ve ka\u011f\u0131t topluyor. E\u015finden ayr\u0131 ya\u015fayan kad\u0131n\u0131n tek dile\u011fi ise \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n okutup, meslek sahibi olmalar\u0131n\u0131 sa\u011flamak. Alt\u0131nordu il\u00e7esi Kumba\u015f\u0131 Mahallesi\u2019nde okul \u00e7a\u011f\u0131ndaki iki \u00e7ocu\u011fu ile birlikte ya\u015fayan 36 ya\u015f\u0131ndaki Song\u00fcl Baykal, \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 ve okul masraflar\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131layabilmek i\u00e7in gecesini g\u00fcnd\u00fcz\u00fcne katarak sokaklarda karton ve ka\u011f\u0131t topluyor. Bir s\u00fcre \u00f6nce e\u015finden bo\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131, kendisine ve \u00e7ocuklar\u0131na bakabilmek i\u00e7in sokaklarda \u00e7\u00f6pleri kar\u0131\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan Baykal, ba\u015fka bir ge\u00e7im kayna\u011f\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, yard\u0131m bekledi\u011fini belirtiyor. \u0130ki \u00e7ocuk annesi kad\u0131n, tek hayalinin ise \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n e\u011fitimlerini tamamlay\u0131p, meslek sahibi olmalar\u0131. \u201c\u00c7ok zor ge\u00e7iniyorum\u201d Bir s\u00fcre \u00f6nce ge\u00e7imsizlik nedeniyle e\u015finden ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden iki \u00e7ocuk annesi Song\u00fcl Baykal, \u201cBaz\u0131 kom\u015fular \u00e7ocuklar\u0131 yurda vermemi s\u00f6yl\u00fcyor. Bir anne yurda \u00e7ocuklar\u0131n\u0131 b\u0131rakamaz. A\u00e7 da kalsam vermem. Ben sokaklarda karton topluyor ve onunla ge\u00e7inmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorum. Tek iste\u011fim bana yard\u0131m edilmesi ve bir el uzat\u0131lmas\u0131. \u00c7ocuklar\u0131m i\u00e7in bana el uzat\u0131ls\u0131n, benim tek dile\u011fim bu. Karton toplamaya da \u00e7ocuklar\u0131mla birlikte gidiyoruz. Onlar\u0131 da yan\u0131mda g\u00f6t\u00fcrmek zorunday\u0131m\u201d dedi. \u201cKartonlar\u0131 sat\u0131nca hangi ihtiyac\u0131 kar\u015f\u0131layaca\u011f\u0131m\u0131 bilemiyorum\u201d Maddi s\u0131k\u0131nt\u0131lar \u00e7ekti\u011fini ve karton toplayarak \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n ve kendisinin ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131layamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Baykal, \u201c\u015eu anda evde t\u00fcp bitti\u011fi i\u00e7in yemek yapam\u0131yorum. Yemeye hi\u00e7 bir \u015fey yok. Kartonlar\u0131 sat\u0131nca hangi birisini kar\u015f\u0131layaca\u011f\u0131m\u0131 bilemiyorum. Evdeki e\u015fyalar da bizim de\u011fil, ev sahibimizin. Benim buraya ait bir \u015feyim de yok. Buradan gidersem bir bavul al\u0131p gidiyorum diye konu\u015ftu. \u201c\u00c7ocuklar\u0131m okula gidiyorlar ama okul k\u0131yafetleri yok\u201d Art\u0131k dayanacak g\u00fcc\u00fc kalmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve yetkililerden ve maddi durumu iyi olanlardan destek istedi\u011fini ifade eden Baykal, \u201cNe yapaca\u011f\u0131m\u0131 bilmiyorum. \u00c7ocuklar\u0131m okula gidiyor ama okul k\u0131yafetleri yok. Ben bitmi\u015f gibiyim, \u00e7ocuklar\u0131m i\u00e7in her \u015fey yapar\u0131m\u201d ifadelerini kulland\u0131. \u201cTek dile\u011fim \u00e7ocuklar\u0131m\u0131n okumas\u0131\u201d \u00c7ocuklar\u0131n\u0131n yeterli e\u011fitimi alarak g\u00f6rev almalar\u0131n\u0131n tek hayali oldu\u011funa de\u011finen anne Baykal, \u201cBenim tek dile\u011fim onlar\u0131n okumas\u0131. Onlar\u0131n benim gibi olmas\u0131n\u0131 istemiyorum. Benim o\u011flumun psikolojisi \u00e7ok bozuk. Defalarca kazalar atlatt\u0131 ama Allah a \u00e7ok \u015f\u00fck\u00fcr bana ba\u011f\u0131\u015flad\u0131. Onlar\u0131n okuyup meslek sahibi olmalar\u0131n\u0131 istiyorum, tek dile\u011fim bu \u015feklinde konu\u015ftu.