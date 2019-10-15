Uzmanlardan kanser tedavisi uyarısı: "Bilimsel olmayan yöntemlere güvenmeyin"

Onkoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Akosman, kanser tedavisinde alternatif tıp ürünleri ile kastedilen yöntemlerin deneme yanılmalarla türetilmiş, para kaygıları ile piyasada dolanan ve birçok ilaçla etkileşebilme potansiyeli taşıyan yöntemler olduğuna dikkat çekti.

Medical Park Ordu Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Akosman, kanser hastalarının tedavi edilirken hasta yakınlarının alternatif tıp arayışına girebildiğine dikkat çekti. Akosman, "Şunu özellikle belirtmeliyim ki; bizler bilime dayalı önerilerle hastalarımızı tedavi ederiz. Birçok çalışmayla gösterilmiş, doğruluğu şüphe götürmez tedavi yöntemleri ile hastaların karşısına çıkarız. Alternatif tıp ürünleri ile kastedilen yöntemler; deneme yanılmalarla türetilmiş, para kaygıları ile piyasada dolanan, tek başına kanseri tedavi edemeyen ve birçok ilaçla etkileşebilme potansiyeli taşıyan yöntemlerdir. Hastaya, tedavi aşamasındayken alternatif tıp arayışından ziyade psikolojik destek verilmelidir. Çevre desteği çok önemlidir. Hastaların tedavileri gereği unutkanlık, yorgunluk, halsizlik, bulantı gibi durumları nedeniyle bakıma ihtiyaçları vardır. Doğru beslenme ve izin verildiği ölçüde yürüyüş, jimnastik, yüzme gibi spor aktiviteleri önemlidir" diye konuştu.



Diyabet ve obezite kanseri tetikliyor

Diyabetin (şeker hastalığı) ve obezitenin kanser riskini artırdığı da dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Akosman, şu bilgileri verdi: "Buradan yola çıkarak beslenme kalitesinin ve vücut kitle indeksinin kanserde önemli olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bazı mekanizmalarla şekerin kanser gelişimi üzerinde rol oynayabileceği birkaç çalışmada gösterilmiş olsa da diyetteki şeker miktarının ne kadar olması konusunda bir netlik yoktur. Sağlıklı diyetlerle kastedilen düşük karbonhidrat yüksek protein, doymamış yağ asitleri barındıran yağların tüketildiği lifli gıdaların bünyesinde bulunduğu diyetlerdir. Kanser hastalarımıza da genelde bu prensipte diyet önerilir.”

Dr. Akosman, bağışıklık konusuna da dikkat çekerek, “Bağışıklık kanser gelişme sürecinde vücudu koruyan bir sistemdir. Her bedende hücre bölünmeleri aşamalarında kanserleşebilecek anormal hücreler gelişebilmektedir. Normal çalışan bağışıklık yapısı bu hücreleri bulup yok edebilmektedir. Bazı nedenlerle bağışıklık için gerekli savunma mekanizmaları düzgün çalışmayabilir (ilaç etkisi, bağışıklığı baskılayacak hastalıklar, genetik bozukluklar) dolayısıyla bu hücreler kanser gelişimi için uygun ortam bulur. Bu arada kanser bulaşıcı bir hastalık değildir. Bazı kanser tiplerinde kanser riskinin genetik yolla aktarılabilmesi bu hastalığın bulaşıcı olduğu anlamına gelmemelidir” açıklamasında bulundu.



Tedavi seçeneği hastalığa göre değişir

Dr. Cengiz Akosman, kanserin bulunduğu organa, tipine ve evresine göre tedavinin farklılık gösterdiğini belirterek, şu bilgileri verdi: “Birçok kanser tipinde erken evrede genellikle cerrahi önerilmektedir. Erken evre bazı hastalıklarda cerrahi müdahalenin öncesinde veya sonrasında kemoterapi ve/veya radyoterapi kullanılabilmektedir. Sıçramış hastalıklarda ise tedavi seçenekleri kemoterapiler, hedefe dönük ilaç tedavileri, immunoterapiler bazı kanser tiplerinde kök hücre destekli yüksek doz kemoterapiler gibi tedavi seçeneklerimiz vardır.”



Çernobil'in kansere etkisi var mı?

Onkoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Akosman, Çernobil faciasının kanser oluşumunda etkisinin var olup olmadığı hakkında ise şunları söyledi:

“Bu konuda net bir veri olmasa da yapılan bazı araştırmalarda, Çernobil faciasının kanser gelişimine ciddi bir katkısı olmadığı belirtilmiş. Kendi düşüncem ise şöyle; radyasyona maruziyet sonrası erken dönemde yani ilk birkaç yılda lösemi, lenfoma gibi kanser ihtimalleri artar. Radyasyon maruziyeti nedeniyle oluşabilecek mutasyonlara bağlı gelişme ihtimali olan akciğer, meme, mide, bağırsak kanseri gibi durumlar çok uzun yıllar sonra ortaya çıkmaktadır. Bunun Çernobil’den etkilenen tüm bölgelerde ciddi bir çalışmayla araştırılması uygun olacaktır."

ORDU 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:08

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