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Perşembe Belediyesinden 'Barış Pınarı Harekâtı'na anlamlı destek

İHA

Perşembe Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'deki terör örgütlerine yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekâtı'nda görev yapan askerlere destek olunması amacıyla esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Perşembe Belediyesinden 'Barış Pınarı Harekâtı'na anlamlı destek

Perşembe Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'deki terör örgütlerine yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekâtı'nda görev yapan askerlere destek olunması amacıyla esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan 'Barış Pınarı Harekâtı'na ülke genelindeki destekler çığ gibi büyümeye devam ediyor. 'Halk ne derse o’ parolası ile çalışmalarını sürdüren Perşembe Belediyesi de 'Barış Pınarı Harekâtı'na anlamlı bir destek verdi. Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Tandoğan ve Meclis üyeleri Barış Pınarı Harekâtı'na katılan askerlere destek olunması amacıyla ilçe esnafına ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtımı gerçekleştirdi.
Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Tandoğan, bizzat esnafları dolaşarak bayrak dağıtımı gerçekleştirdi. Başkan Tandoğan, "Askerlerimizin, milletimizin, devletimizin ve hükümetimizin yanındayız" mesajı verdi.

ORDU

15 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:08
  • GÜNEŞ 06:32
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  • İKİNDİ 15:24
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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