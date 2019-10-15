Ordu’da trafik kazası: 1 ölü

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Ordu’da meydana gelen trafik kazasında elektrik direğine çarpan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Altınordu ilçesi Öceli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Çabuk idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazanın şiddetiyle sürücü araçtan fırladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

ORDU 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:08

GÜNEŞ 06:32

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:57

YATSI 19:16

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