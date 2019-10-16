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Ordu, soyaya yöneliyor Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, tarım alanında çiftçilere ...

İHA

Ordu, soyaya yöneliyor Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, tarım alanında çiftçilere verdiği destek ve projeleriyle gündeme oturdu. Güler, sebze üretimi, koyun ve kaz yetiştiriciliğinin ardından soya üretimini yaygınlaştırmak için kolları sıvadı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler: “Gelecek tarım ve turizmde. Boşalan arazileri tarıma yönlendirmeliyiz”

Ordu’da 40 yıl öncesine kadar fındıktan sonra en büyük gelir kaynağı olan, hatta yağ fabrikası bulunan soya fasulyesinin yeniden yaygınlaştırılması için Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar olumlu sonuçlar verdi.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in kırsal kesimde yaşayan çiftçilerin fındık dışında gelir getirecek tarım ürünlerine yönelik projeleri kesintisiz sürüyor. Başkan Güler, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Tarım A.Ş. şirketinin kurulması, yöresel ürünlerin üretimine yönelik çalışmalar yapılması, 2000 yıllık Kibele heykelinin patentini alarak bu isimle çikolata üretimi için çalışma yapılması, yaklaşık 300 bin adet sebze fidesi, 330 koyun ve 4 bin adet kaz dağıtımının bu kez soya üretiminin yaygınlaştırılması için kolları sıvadı.

400'ün üzerinde üründe kullanılıyor
Dünyanın en çok tüketilen gıdalardan biri haline gelen bir bakla türü olan, insan sağlığı için son derece faydalı ve ayrıca yetiştirilmesi kolay olan soya fasulyesinin üretiminin Ordu’da canlandırılması için birkaç ay önce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışma başlatan Başkan Güler, ilk hasadı yerinde gördü. Altınordu Sağırlı Mahallesinde bulunan üretim alanından gerçekleştirilen ilk hasadı başlatan Başkan Güler, soya fasulyesinin gıda sektörünün yanı sıra tutkal, mürekkep, sabun, benzin, böcek ilacı, alkol, plastik ve lastik gibi 400'ün üzerinde endüstriyel ürünün üretiminde de kullanıldığını, yağı alındıktan sonra geriye kalan küspesinin bol miktarda protein içerdiğinden, iyi bir hayvan yemi olarak özellikle kanatlı yemlerinde yüksek oranda yer aldığını kaydetti.

“Ordu’nun geleceği tarım ve turizmde”
Toplam soya üretiminin yüzde 86’sını ABD, Brezilya, Arjantin ve Çin’in gerçekleştirdiğine işaret eden Başkan Güler, Türkiye'nin ise 140 bin tonluk üretim yaptığını vurguladı. Güler, Türkiye’nin soya üretiminin, ihtiyacı karşılayamadığını, her yıl milyar dolarlık ithalat yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Tarım üretimini arttırmamız gerekiyor. Ordu ili her tarım için en uygun alanlardan birisi. Vatandaşlarımızı tarım üretimine yönlendirmek ve gelir kaynaklarını çeşitlendirmek için tarım projelerine destek veriyoruz. Ordu’nun geleceği tarım ve turizmdir. Biz de bu iki alana yatırım yapıyoruz. İşte bu amaçla başlattığımız soya üretimini yaygınlaştırmak ve arttırmak istiyoruz. Benim çocukluğumda soya yağı fabrikası vardı ama soya ekimi çok azdı. Dünyanın en çok tüketilen gıdalardan biri haline gelen bir bakla türü olan soya’nın yüzde 45’i protein. Bundan yola çıkarak gelir getirecek tarım ürünlerinin sayısını arttırmak, kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızı tarım üretimine yönlendirmek için soya ekimini yaptırdık. Gayet iyi ve olumlu sonuçlar aldık. Yapılan hesaplara göre soyadan fındığa göre 6 kat, mısıra göre 10 kat fazla gelir elde ediliyor. Fındığa alternatifin ötesinde önemli bir gelir kaynağı. Bu çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz.”

Dünya soyaya yöneliyor
Bitki ürünleri arasında en yüksek protein içeriğine sahip soya fasulyesi, metabolizma hızını artırması, sağlıklı bir şekilde kilo ve kalp sağlığını koruması, kansere karşı savunma özelliği, menopoz etkilerini azaltması gibi önemli etkisiyle biliniyor. Dünyanın en çok tüketilen gıdalardan biri haline gelen bir bakla türü olan soya, son yıllarda önemli ve popüler hale geldi. Yüksek düzeyde proteini bünyesinde barındıran soya, vejetaryenler için ideal bir protein kaynağı haline geldi. Soyadan yemeklik yağ, unundan soya sütü ve soya etikıyması üretiliyor.

ORDU

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:09
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