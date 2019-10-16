Film gibi kovalamaca kazayla son buldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde polisin bir aracı film gibi kovalamaması kazayla son buldu.

Olay, ilçenin Burunucu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü E.E., eski devlet hastanesi önünde iki kadını zorla 52 T 5106 plakalı taksiye bindirdi. Olayın ihbarını alan polis ticari taksi sürücüsünü takibe aldı. Kendisini takip etmeye çalışan polis ekiplerini atlatmak için aşırı hız yapan sürücü, Yüzüncü Yıl virajında direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen üç araca peş peşe çarptı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kazaya karışan araç sürücüsü gözaltına alınırken, diğer araçlarda ise yaralanan olmadı.

Şoförün 200 promil alkollü olduğu ve zorla aldığı kadınların ise bir müzik evinde çalıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ORDU 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:09

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