Ordu’da süt üretimi yaygınlaştırılacak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: “Süt üretimi ve Süt Evleri yaygınlaşacak”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, il genelinde süt üretimini yaygınlaştıracaklarını açıkladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve DOKAP tarafından yürütülen proje kapsamında bir süre önce Kabataş, Korgan, Aybastı ve Kumru ilçelerinde 2‘şer adet olmak üzere toplamda 8 adet süt toplama merkezi inşa ettiklerini hatırlatan Başkan Güler, üreticilerden alınan sütlerin süt evlerinde toplanan sütlerin sağlıklı koşullarda soğutulduktan sonra fabrikalara naklinin sağlanmasını amaçladıklarını söyledi.

Bölgedeki süt fabrikalarının yetkililerini üreticilerle bir araya getireceklerini belirten Güler, süt fiyatlarının her iki tarafın da faydasına uygun olacak şekilde pazarlanmasını sağlayacaklarını aktardı.

Başkan Güler, “Tarım ve hayvancılık ile ilgili her şeyimiz mevcut durumda. Ordu’muzda süt üretimini ve tüketimini yaygınlaştıracağız. Bölgemizdeki inekler birer süt fabrikası durumunda. Korgan, Kabataş, Kumru ve Aybastı’da süt toplama merkezleri kurduk. Süt toplama araçları, süt toplama tankları ve çiftçi şartlarında sütün muhafazası için aile tipi tankların desteğini üreticilerimize sağlayacağız. Süt üretici birliklerini ve bölgedeki süt fabrikalarını bir araya getirerek süt fiyatlarını her iki tarafın da faydasına olacak şekilde belirleyeceğiz. Üreticilerimizin sütlerini kurduğumuz yöresel ürünler pazarında da satışını sağlayacağız. Ayrıca sütü paketleyerek ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilere dağıtacağız. Göreve; ‘Düşünen, Üreten ve Yarışan Ordu’ diyerek başladım. Bu anlayışla sistemi şu an oturtmuş durumdayız. Herkes kendisiyle ve dünüyle yarışacak” dedi.

