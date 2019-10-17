Stres erken menopoza neden oluyor

Giderek yaygınlaşan çevre kirliliği, yanlış beslenme, sigara kullanımı ve stresin kadınlarda erken menopoza yol açabileceği belirtildi. Bir kadının 40 yaşından önce adetinin sonlanmasının erken menopoz olarak değerlendirildiği ülkemizde her 100 kadından 3’ünün erken menopoz açısından risk altında olduğu vurgulandı.

Medical Park Ordu Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Derya Kaptı, “18 Ekim Dünya Menopoz Günü” dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Kaptı kadınlara, “Sigarayı bırakın, stresten uzak durun ve haftada en az 3 gün spor yapın” önerilerinde bulundu. Özellikle stresli bir yaşam sürmenin erken menopoza neden olduğunu vurgulayan Opr. Dr. Derya Kaptı, “Stres tek başına erken menopoz sebebi olmasa da diğer etkenlerle bir araya gelerek erken menopozu tetikleyen önemli bir etkendir. Anne, abla ya da teyzenin menopoza girdikleri yaş önemlidir. Araştırmalar erken menopoza girme sebebinin yüzde 60’ının genetik olduğunu gösterse de yaşam tarzı, otoimmün hastalıklar (bağışıklık sisteminizin vücudunuza yanlışlıkla saldırdığı bir durum) beslenme ve stres gibi faktörler de erken menopozda son derece etkili. Ayrıca hipotiroidi veya kanser gibi çeşitli hastalıkların da erken menopoza yol açan diğer önemli faktörler olmasının yanında, hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme sonucu ortaya çıkan obezitenin de erken ergenliğe yol açtığı bilinir. Erken ergenliğe giren kız çocukları erken menopoz sorunuyla da karşılaşabilir” diye konuştu.



"Balık menopozu 3 yıl geciktiriyor"

Opr. Dr. Derya Kaptı, menopozu geciktirmek için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

“Düzenli olarak yağlı balıklar tüketen kadınlarda, yemeyenlere göre yaklaşık 3 yıl kadar daha geç menopoz evresine girdikleri gözlenmiştir. Kalsiyumdan zengin beslenin. Günde 200 ml süt için veya yoğurt yiyin. Fasulye, mercimek, bezelye gibi baklagilleri sık tüketen kadınların 1 ila 1 buçuk yıl kadar daha geç menopoza girdiği belirlenmiştir. Çinko bakımından zengin bir beslenme düzeni olanlar ile (kırmızı et, müsli, kabak çekirdeği gibi) daha sık B6 vitamini (nohut, patates) tüketen kadınlar da aynı şekilde menopoz belirtilerini yemeyen kadınlara göre daha geç gösteriyor. Aynı şekilde rafine karbonhidratları (makarna, pirinç, beyaz ekmek gibi) daha sık tüketen kadınlar, diğerlerine kıyasla menopoz dönemine 2 yıl daha erken girebiliyor. Beslenmenin yanı sıra sigara kullanmayın ve pasif içicilikten uzak durun. Haftada en az 3 gün spor yapın. Güneşlenerek D vitamini aktivasyonuna yardımcı olun.”

ORDU 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:10

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