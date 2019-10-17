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Muhtarlardan Mehmetçiğe destek Ordu'da Mehmetçik Vakfına bağışta bulunan muhtarlar, Mehmetçiğe selam ...

İHA

Ordu'da mahalle muhtarları, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek için Mehmetçik Vakfına bağışta bulunarak, Mehmetçiğe selam gönderdi.

Muhtarlardan Mehmetçiğe destek Ordu'da Mehmetçik Vakfına bağışta bulunan muhtarlar, Mehmetçiğe selam gönderdi

Ordu’da mahalle muhtarları, Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan askerlere destek için Mehmetçik Vakfına bağışta bulunarak, Mehmetçiğe selam gönderdi.
Altınordu Muhtarlar Derneğine üye bazı muhtarlar, başlattıkları kampanyada kendi aralarında topladıkları parayı Mehmetçik Vakfına bağışladı. Yaklaşık 60 muhtar adına toplanan para, banka aracılığı ile Mehmetçik Vakfına gönderildi. Altınordu Muhtarlar Derneği Başkanı Olgun Öztürk, dernek olarak muhtarlar ile birlikte Mehmetçik Vakfına bağışta bulunma kararı aldıklarını belirtti. Mehmetçiklere başarılar dileyen Öztürk, “Allah yar ve yardımcıları olsun” dedi.
Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Nazım Felek, terörle mücadele planı kapsamında Barış Pınarı Harekatı’nda bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve kahraman Mehmetçiklere destek olmak ve moral vermek adına bağışta bulunduklarını belirtti. Felek, “Derneğimiz adına Mehmetçik Vakfına bağış yaparak, destek olmak istedik. Kalbimiz, dualarımız her zaman olduğu gibi Mehmetçiklerimizle beraberdir” diyerek, şehitlere rahmet ve ailelerine başsağlığı, gazilere ise acil şifalar diledi.
Yeni Mahalle Muhtarı Elvan Bektaş her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını belirtirken, Kumbaşı Mahalle Muhtarı Nevin Gül de dualarının Mehmetçikle birlikte olduğunu ifade etti.
Muhtarlar, bağışta bulunduktan sonra banka önünde asker selamı vererek Mehmetçiğe destek oldu.

ORDU

17 Ekim 2019 Perşembe

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