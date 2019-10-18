Ünye Belediyesi standına yoğun ilgi

Ordu Valiliğinin himayesinde Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Dernekler Federasyonu (ORDEF) iş birliğiyle bu yıl 9. su düzenlenen Ordu Tanıtım Günleri’nde Ünye Belediyesi standı katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilen etkinlik hakkında bilgi veren Ünye Belediye Hüseyin Tavlı, “Gurbetle sılayı bir araya getirdik. Bu tür organizasyonlar birlik ve beraberlikleri pekiştirmektedir. Ülkemizin içerisinde bulunduğu durum dolayısıyla her zamankinden daha fazla bir ve beraber olmalıyız” dedi.

Ordu Tanıtım Günleri’nde Ünye Belediyesi tarafından hazırlanan stant yoğun ilgi görürken Ünye manyetik kumu katılımcılara tanıtıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, standı ziyaret eden başta Ordu Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Geylani, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Metin Gündoğdu, Ergün Taşcı ve Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan olmak üzere, misafirlere manyetik siyah kum hakkında yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Tavlı ayrıca, Ünyeli Jeofizik Mühendisi Orhan Yiğit tarafından manyetik kumdan yapılan kolyeleri misafirlere hediye etti. Stantta ziyaretçilere, Ünye su böreği, burma tatlısı ve fındık ikramında da bulunuldu.

ORDU 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:11

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