Medıcal Park Ordu Hastanesinden meme kanseri bilinçlendirme semineri

Medical Park Ordu Hastanesi, 131 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık ayı nedeniyle Ordu Final Okulları öğretmenleri ve velilere ‘Meme Kanseri Tanı ve Tedavi Yöntemleri’ konulu seminer düzenledi.

Medical Park Ordu Hastanesi, Bilginer Danışmanlık OSGB ve Ordu Final Okulları iş birliği ile düzenlenen seminer okulun toplantı salonunda gerçekleşti. Seminerde Medical Park Ordu Hastanesi Radyoloji Uzmanı Dr. Güldem Sağra meme kanseri tanı ve tedavi yöntemleri konusunda aydınlatıcı bilgiler verdi.



“Kendi kendinizi muayene edin”

Meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu belirten Radyoloji Uzmanı Dr. Güldem Sağra yaptığı sunumda şu bilgileri verdi:

"Meme kanserinde ortalama tanı yaşı 60 olsa da hastalık giderek daha genç kadınlarda da görülmektedir. 25 yaş ve üzerindeki kadınlar ayda bir kez, adet dönemi sonrası kendi kendilerine meme muayenelerini yapmalıdırlar. Memede ağrı, ele gelen kitle, meme başı akıntısı olan bir kadın hiç vakit kaybetmeden doktora başvurmalıdır. Yine şikayeti olmayan kadınlar da yılda bir kez doktor kontrolünden geçmelidirler. Çünkü meme kanseri erken teşhis edilebilen nadir tümörlerden birisidir."



En koruyucu yöntem erken teşhis

Meme kanserinin meme hücrelerinde başlayan kanser türü olduğunu söyleyen Medical Park Ordu Hastanesi Radyoloji Uzmanı Dr. Güldem Sağra, şöyle devam etti:

"1970'lerden bu yana meme kanserinin görülme sıklığında artış yaşanmaktadır ve bu artışa modern, Batılı yaşam tarzı sebep olarak gösterilmektedir. Her kadın, meme kanseri gelişme riskine sahiptir. Meme kanseri, yayılmadan önce, erken tespit edilirse, hasta yüzde 96 yaşam şansına sahiptir. Erken teşhis dediğimizde hastalığın koltuk altına veya vücuda yayılmadan önce tespit edildiği dönemden bahsediyoruz. Bu nedenle kadınlar, 40 yaşına geldiği zaman senede bir kez mamografi ve meme ultrasonu çektirmek zorundadırlar, aynı zamanda yıllık doktor kontrolünü de ihmal etmemelidirler. Ayrıca 20 yaş sonrası kadınlara her ay kendi meme muayenesini önermekteyiz. Diğer tümör tiplerinden farklı olarak meme kanserini erken dönemde yakalamak çok önemlidir.’’

Ordu Final Okulları Genel Koordinatörü Orkide Sezer de yaptığı konuşmada, “Meme kanseri bilinçlendirme ayı kapsamında bilgilendirme yapan Medical Park Ordu Hastanesi’ne ve Radyoloji Uzmanı Dr. Güldem Sağra'ya teşekkür ederim. Öğretmenlerin bilinçlendirilmesi her alanda toplumun bilinçlendirilmesinde önemli rol oynar. Öğretmen ve velilerimiz meme kanseri farkındalığını arttırarak çevrelerini aynı duyarlılıkla bilinçlendirecektir” diye konuştu.

ORDU 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:11

GÜNEŞ 06:35

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:52

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.