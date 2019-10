Altınordu Belediyesi, İstanbul’da Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören : “Altınordu’nun dört mevsim bir ömür yaşanılacak bir yer olması için çalışıyoruz”

İstanbul’da düzenlenen 9. Ordu Tanıtım Günleri kapsamında kurulan Altınordu Belediyesi standı, etkinliklerin ilk gününde yoğun ilgi gördü.

Ordu’nun her yönüyle tanıtılması amacıyla ‘Ordu Burada İstanbul’da’ sloganıyla İstanbul’da düzenlenen ve bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilen Ordu Tanıtım Günleri Yenikapı Etkinlik Alanı’nda start aldı. Ordu’da ki belediyelerin ve birçok kurum ve kuruluşun yer aldığı tanıtım günlerinde gurbetteki Ordulular hasret giderirken, yabancı davetlilerde Ordu’yu tanıma fırsatı yakaladı.

9. Ordu Tanıtım Günleri etkinliğine katılan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören açılışın ardından yoğun ilginin yaşandığı Altınordu Belediyesi standında misafirlerini ağırladı. Standı ziyaret eden misafirlerle yakından ilgilenen Başkan Tören, etkinlikte yer alan stantları da gezerek stant görevlilerine kolaylıklar diledi.



Başkan Tören: “Anadolu'nun birçok ilinden vatandaşlarımızla karşılaşıyoruz”

Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenen 9. Ordu Tanıtım Günleri’nin Marmara havzasındaki Orduluların buluşma noktası olduğuna dikkat çeken Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, fuarın ilk gününü değerlendirdi. Fuar kapsamında Orduluların yanı sıra birçok ilden ziyaretçilerin geldiğini ifade eden Başkan Tören, “4 gün sürecek fuarımızda Marmara havzası içerisinde bulunan tüm hemşehrilerimizle bir araya gelmeye, kendileriyle Altınordu Belediyesi standımızda buluşma, müsafaha etme, tanışma, görüşme ve karşılıklı talepleri, beklentileri, temennileri, eleştirileri ve teşekkürleri, beğenilerini de alma fırsatı da bulacağız. Orduyla bir vesileyle münasebet kurmuş aynı zamanda turizm vesilesiyle ticaret vesilesiyle şehrimize gelmiş ve aynı zamanda Ordu’yu takip eden vatandaşlarımızla da sık sık karşılaşıyoruz. Anadolu’nun muhtelif İllerinden ve şehirlerinden birçok vatandaşımızın standımızı ziyaret ettiğine şahit olduk. Sorduğumuzda bir tur vesilesiyle şehre geldiklerini ve gördükleri insani tabi ilişkilerden ve hizmetlerden, doğasından, kültüründen, tarihinden çok etkilendiklerini dolayısıyla böyle bir fuarı da hazır İstanbul’da bulunmuşken bu ziyareti yapmayı açıkçası arzuladıklarını ve bu nedenle burada olduklarını ifade ettiler. Bundan son derece mutlu olduk” dedi.

Altınordu’yu her yönüyle tanıtmak ve bir ömür boyu yaşanacak bir yer yapmak için çalışacaklarını aktaran Başkan Tören, “Şehrimiz her yönüyle sadece hemşehrilerimizin değil tüm Türkiye’nin görmesi gereken bir şehirdir. ‘Vizyonu Dünya Kenti Altınordu’ vizyonu ve misyonu ile şehrimizi kendi dönemimizde bu güzelliklere yeni güzellikler ekleyerek yaşanabilir, kalkınmada model olan, sosyal hayatıyla, ekonomisiyle ve refahıyla çoğulcu, çok kültürlü yapısı ve kendi hizmet siyasetinin kuşatıcı diliyle şehrimiz dört mevsim bir ömür yaşanılacak bir yer olması için varlığımızla ve bütün imkanlarımızla çalışacağız ve şehrimizi daha da ileri taşıyacağız. Bu inşa sürecinden sonra şehrimizi; huzurun, mutluluğun ve aynı zamanda çağdaşlığın sembolü bir Cumhuriyet şehri yapma kararlılığımıza emin adımlarla yürüyeceğiz” diye konuştu.

ORDU 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:11

GÜNEŞ 06:35

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:52

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.