Vali halk gününde 78 vatandaşı dinledi

Halk günü toplantılarını sürdüren Ordu Valisi Seddar Yavuz, 78 vatandaşın sorun, sıkıntı, şikâyet ve taleplerini dinledi.

Vatandaşları tek etek dinleyen Vali Yavuz, "Bugün kurum müdürlerimizle beraber sizi dinlemeye, sorunlarınızı çözmeye gayret edeceğiz“ dedi.

Konuşmasında, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'na da değinen Vali Seddar Yavuz, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve kahraman ordumuzun Suriye'de gerçekleştirmiş olduğu harekat vesilesiyle şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Vatanımız, milletimiz için yaralanmış gazilerimizin her birine acil şifalar, sağlık ve afiyet diliyorum. Bunu özellikle söylemeyi bir borç biliyorum. 82 milyon vatan evladı olarak ordumuzun, devletimizin, milletimizin yanındayız. Herkesin de böyle düşündüğünü biliyorum. Dolayısıyla devletimizden, milletimizden, ordumuzdan dualarınızı esirgemeyin” diye konuştu.

ORDU 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:11

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YATSI 19:11

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