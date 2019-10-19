Ordu’da orman köylüsüne 9 ayda 3,3 milyon lira destek

Ordu’da Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından orman köylüsüne 2019 yılı OcakEylül ayları arasındaki 9 ayda yaklaşık 3 milyon 300 bin lira ORKÖY kredi ve hibe desteği sağlandı.

Orman köylüsünün hayat kalitesinin iyileştirilmesini, odunun yakıt maddesi olarak kullanımının ve ormanlara olan baskının azaltılması amacıyla ORKÖY tarafından yüzde 20’si hibe olarak verilen kredi miktarı bu yıl arttırıldı. Buna göre 2018 yılında 103 aileye süt sığırcılığı ve dış cephe mantolama alanında 2 milyon 534 bin 500 TL ORKÖY kredisi kullandırıldı. Bu yıl ise 9 aylık sürede 100 aileye ekonomik amaçlı süt sığırcılığı, kat kalorifer sistemi, güneş enerjisi ile su ısıtma sistemleri, dış cephe mantolama alanlarında 3 milyon 300 bin TL ORKÖY kredisi kullandırıldı.

Bu desteğin yaklaşık 2 milyon lirası 71 aileye kış sezonu öncesi eylül ayında gerçekleştirildi.

ORDU 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:12

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